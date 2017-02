Sistematica e Storia della Scienza

Descrizione dell'evento: L'Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell'Associazione www.assecoroma.it Questo giovedì si parlerà della delle origini della Scienza e delle difficoltà che hanno caratterizzato la sua affermazione, come elemento fondamentale per l'Umanità. La Sistematica è un area disciplinare complessa e intricata specialmente negli sviluppi della Storia della Scienza. Partendo da autori settecenteschi come Vallisneri e Spallanzani si proveranno a delineare i principali aspetti relativi alla descrizione delle forme, delle funzioni e delle specie fino giungere a moderni approcci. L'incontro sarà condotto dalla Prof. Giorgio Narducci. Modalità ingresso : libero per la sola sala adibita alle conferenze. Contatti : 3480706874 sito www.assecoroma.it Prima di partecipare alla conferenza si consiglia di verificare tramite il sito dell'Associazione eventuali cambiamenti. Descrizione dell'evento: