Orto Botanico diffuso: temi ed elementi botanici

L’Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell’Associazione.

Questo giovedì sarà dedicato agli spazi verdi della nostra città.

L’Orto Botanico diffuso come elemento progettuale per il sistema del verde della città. Un contributo botanico al programma per lo sviluppo qualitativo della progettazione degli spazi aperti e la caratterizzazione dei luoghi di “utilità pubblica” come parchi, giardini, piazze, vie e parcheggi.

Temi ed elementi vegetali per un sistema ambientale qualificato. Conoscere, pensare e sviluppare una serie di interventi progettuali per “costruire” un nuovo paesaggio urbano.

L’incontro sarà condotto dal Prof. Giovanni Buccomino

Modalità ingresso : libero per la sola sala adibita alle conferenze

Contatti : 3480706874 sito www.assecoroma.it

Prima di partecipare alla conferenza si consiglia di verificare tramite il sito dell’Associazione eventuali cambiamenti.