Olanda:i giardini storici, lo stile contemporaneo e i vivai

L’Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell’Associazione.

Questo giovedì sarà dedicato ad un paese europeo molto interessante sotto l’aspetto botanico.

Il racconto di un viaggio ‘verde’ in Olanda per vedere i restaurati giardini barocchi di Het Loo e gli esempi più rappresentativi dei giardini olandesi del XX sec., basati sull’utilizzo delle erbacee perenni e delle graminacee ornamentali. Infine uno sguardo ai famosi vivai di Boskoop, nella zona dei polder.

L’incontro sarà condotto dalla Dott.ssa Elvira Imbellone

Modalità ingresso : libero per la sola sala adibita alle conferenze.

Contatti : 3480706874 sito www.assecoroma.it

Prima di partecipare alla conferenza si consiglia di verificare tramite il sito dell’Associazione eventuali cambiamenti