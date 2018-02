L’Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell’Associazione.

Non è necessario andare lontano da Roma per provare emozioni da Indiana Jones. Il relatore ci illustrerà i molti e inaspettati luoghi segreti a due passi da Roma (cascate, forre, doline, laghi, gallerie antichissime, fenomeni termali e molto altro), che ha individuato in oltre vent’anni di perlustrazioni.

Un modo nuovo di fare escursionismo e di conoscere il territorio unico al mondo che circonda la capitale. L’incontro sarà condotto dal Dott. Luigi Plos.

Modalità ingresso : libero per la sola sala adibita alle conferenze.

Contatti : 3480706874 sito www.assecoroma.it

Prima di partecipare alla conferenza si consiglia di verificare tramite il sito dell’Associazione eventuali cambiamenti.