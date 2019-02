Le piante straniere nella nostra fitoterapia

L’Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell’Associazione.

Questo giovedì conosceremo molte piante non appartenenti alla nostra flora, usate in fitoterapia. In particolare verranno evidenziati oltre i pregi delle piante straniere, anche i difetti e i pericoli che si nascondono nell’uso indiscriminato di tali essenze.

L’incontro sarà condotto dalla Prof.ssa Maria Antonietta Sinibaldi Zampaglione

Modalità ingresso : libero per la sola sala adibita alle conferenze.

Contatti : 3480706874 sito www.assecoroma.it

Prima di partecipare alla conferenza si consiglia di verificare tramite il sito dell’Associazione eventuali cambiamenti.