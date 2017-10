Concimi e fitormoni. Il loro uso nella coltivazione

L’Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell’Associazione

Questo giovedì l’incontro sarà dedicato ad un tema molto importante per gli amanti delle piante: concimi e i fitormoni. Sicuramente una buona concimazione influenza la crescita e il benessere delle nostre coltivazioni. Dalla semplice pianta in vaso, al più impegnativo albero in giardino, una concimazione ottimale e calibrata risolve molti dei nostri “problemi verdi ”. Nel corso della conferenza verrà esaminato un altro capitolo più impegnativo e meno conosciuto che è quello della composizione e dell’utilizzo dei principali fitormoni. Notizie storiche al riguardo completeranno la conferenza.

L’incontro sarà condotto dalla Dott. Antimo Palumbo.

Modalità ingresso : libero per la sola sala adibita alle conferenze.

Contatti : 3480706874 sito www.assecoroma.it

Prima di partecipare alla conferenza si consiglia di verificare tramite il sito dell’Associazione eventuali cambiamenti.