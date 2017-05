Descrizione dell'evento: L'Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell'Associazione Questo giovedì l'incontro sarà dedicato ad un tema molto particolare le piante acquatiche. Raramente si parla di questo aspetto della Botanica eppure possiamo trovarle dai piccoli contenitori come gli acquari, agli ambienti naturali come i laghi e i fiumi. Sarà interessante conoscere gli aspetti biologici e quelli fisico chimici di questa importante parte delle essenze vegetali e i meccanismi adattativi messi in atto. L'incontro sarà condotto dal Dott. Marco Stefanelli. Modalità ingresso : libero per la sola sala adibita alle conferenze. Contatti : 3480706874 sito www.assecoroma.it Prima di partecipare alla conferenza si consiglia di verificare tramite il sito dell'Associazione eventuali cambiamenti.