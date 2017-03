Conferenza : “Le Ortensie"

Descrizione dell'evento: L'Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell'Associazione Questo giovedì l'incontro sarà una vera è propria lezione di giardinaggio . Tutti conoscono l'Ortensia macrophylla, ma ha tante 'Sorelle', altrettanto belle e degne di considerazione, tanto da non sfigurare nei nostri angoli verdi. Andremo alla scoperta di questo fantastico e generoso Genere e non mancheranno i consigli e i suggerimenti sulle tecniche di coltivazione. L'incontro sarà condotto dal Dott.ssa Elisabetta Aloisi Masella. Modalità ingresso : libero per la sola sala adibita alle conferenze. Contatti : 3480706874 sito www.assecoroma.it Prima di partecipare alla conferenza si consiglia di verificare tramite il sito dell'Associazione eventuali cambiamenti.