La Strada delle Camelie della Galizia

Descrizione dell'evento: L'Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell'Associazione www.assecoroma.it Questo giovedì si parlerà di una pianta particolarmente bella e interessante: La Camelia. La conferenza di questo giovedì , riguarderà il mondo delle camelie a 360 gradi. Nella prima parte verranno illustrate le caratteristiche principali per la coltivazione e la cura di questa bella pianta dai fiori caratteristici. Nella seconda verranno mostrati i luoghi dove le camelie vengono coltivate in condizioni climatiche e di terreno ideali, i giardini privati e pubblici che contraddistinguono la regione spagnola della Galizia. L'incontro sarà condotto dal Dott. Andrea Lezzi . Modalità ingresso : libero per la sola sala adibita alle conferenze. Contatti : 3480706874 sito www.assecoroma.it Prima di partecipare alla conferenza si consiglia di verificare tramite il sito dell'Associazione eventuali cambiamenti.