Il giardino giapponese

L’Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell’Associazione.

Lo zen e l’arte della manutenzione del territorio

La realizzazione di un giardino zen, sfruttando un’esperienza fatta in Giappone, ha abbellito una zona particolarmente degradata del parco della Garbatella, che è diventata un punto di sosta piacevole per la popolazione del quartiere. La conferenza illustrerà tutte le fasi, dalla progettazione alla costruzione, e l’evoluzione del giardino fino alla situazione attuale.



L’incontro sarà condotto dal Dott. Antonio Viglietto

Modalità ingresso : libero per la sola sala adibita alle conferenze.

Contatti : 3480706874 sito www.assecoroma.it

Prima di partecipare alla conferenza si consiglia di verificare tramite il sito dell’Associazione eventuali cambiamenti.