I tappeti erbosi

L’Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell’Associazione.

Questo giovedì il tema è molto importante per chi ha un giardino e desidera avere un prato sempre verde e con le specie giuste. Il clima della nostra città in estate è particolarmente secco, mentre in alcuni periodi è estremamente piovoso. Come orientarsi?

Partiremo quindi dall'impianto, per poi arrivare alla manutenzione, volendo dal recupero e all'incremento di nuove specie, per avere prati fioriti.

Pratiche e segreti per avere un buon prato con pochi accorgimenti.



L’incontro sarà condotto dal Dott. Marco Stefanelli



Modalità ingresso : libero per la sola sala adibita alle conferenze.

Contatti : 3480706874 sito www.assecoroma.it