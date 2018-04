Gli alberi e i loro segreti

L’Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell’Associazione.

Da alcune persone il bosco è considerato un luogo di sogno, simbolo del silenzio e della natura incontaminata. Gli alberi, però, non sono “cose” ma “esseri viventi”. Non è solo un ambiente da vivere del tipo “mordi e fuggi” ma un mondo da scoprire perché in esso accadono cose straordinarie. In questo nostro incontro si cercherà di introdurre i partecipanti a un diverso approccio con il bosco proprio per comprendere quali cose straordinarie accadono nella vita degli alberi.



L’incontro sarà condotto dal Dott. Marcelo Zampetti

Modalità ingresso : libero per la sola sala adibita alle conferenze.

Contatti : 3480706874 sito www.assecoroma.it

Prima di partecipare alla conferenza si consiglia di verificare tramite il sito dell’Associazione eventuali cambiamenti.