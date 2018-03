Due Giardini Botanici al cospetto del Re

L’Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell’Associazione.

Questo giovedì sarà dedicato a due particolari e poco noti Giardini Botanici. Nel corso dell’introduzione l’autore solleciterà l’attenzione dei presenti con un breve quiz (con tanto di piccolo premio in tema per chi indovina).

Gli argomenti trattati riguarderanno sia i diversi ambienti in cui i due giardini si trovano sia, nello specifico, alcune delle piante presenti negli stessi nell’ambito del microclima dei luoghi.

L’incontro sarà condotto dal Dott. Andrea Lezzi .

Modalità ingresso : libero per la sola sala adibita alle conferenze.

Contatti : 3480706874 sito www.assecoroma.it

Prima di partecipare alla conferenza si consiglia di verificare tramite il sito dell’Associazione eventuali cambiamenti.