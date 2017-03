L'Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell'Associazione Questo giovedì l'incontro sarà dedicato ad un tema molto particolare la Cromoterapia vegetale. <> Il colore intimamente ci "appartiene," è il nostro sistema di comunicazione, la nostra Terra è colore, l'Universo è colore e il colore è Vibrazione… una frequenza di cui ci nutriamo quotidianamente e che ricerchiamo, ogni volta, negli alimenti, nell'Universo... Il Mondo vegetale vi sorprenderà nelle sue molteplici sfumature cromatiche presenti nell'Aromaterapia, nella Meristemoterapia, nella Floriterapia e in tanto altro… Vi aspettiamo per aprire insieme la Porta dell'Arcobaleno vegetale, che in un fantastico Universo vi porterà! L'incontro sarà condotto dal Dott.ssa Maria Caterina Ranieri. Modalità ingresso : libero per la sola sala adibita alle conferenze. Contatti : 3480706874 sito www.assecoroma.it Prima di partecipare alla conferenza si consiglia di verificare tramite il sito dell'Associazione eventuali cambiamenti.