Conferenza sui "Cerchi nel grano"

L’Ecospirituality Foundation sede di Roma continua il ciclo di incontri sui temi di scienza di confine e dell’insolito promovendo una serata in cui si studierà il fenomeno dei “Cerchi nel grano” che in questa stagione richiama puntualmente l’attenzione delle cronache di molti paesi europei, Italia compresa.

Tra diversi casi appurati di “falsi”, rimane comunque inspiegabile l’impressionante numero di comparse di disegni indecifrabili, utilizzando le stesse colture, nei campi di grano di mezza Europa.

L’incontro, supportato dalla proiezione di un documentario sull’argomento, condurrà con un approccio scientifico un’indagine approfondita sul tema, cercando di far luce su questo enigmatico fenomeno.



MARTEDI 4 GIUGNO ALLE ORE 21,00 presso i locali della sede dell’Ecospirituality Foundation in Via Niccolò Machiavelli 7/B – ingresso libero – info: 3383130044 – ecospirituality-roma@libero.it – www.eco-spirituality.org