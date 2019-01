Conferenza: "Biodiversità sempre più a rischio"

L’Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell’Associazione.

Il pianeta Terra è sotto attacco, la sua Biodiversità è in grave pericolo. Non si tratta di un film di fantascienza questa volta, ma di una realtà. Nella conferenza sul clima del 2018 a Bonn 15.364 scienziati (tra i quali molti premi Nobel) di 184 Paesi, hanno lanciato un possente appello in difesa della Biodiversità e dell’Umanità.

Bracconaggio, Distruzione degli Habitat, Inquinamento, Specie aliene e Cambiamenti climatici hanno gravemente compromesso i naturali equilibri degli ecosistemi sul nostro Pianeta e continuano a farlo. Fino a quando?

L’incontro sarà condotto dal Prof. Enrico Migliaccio

