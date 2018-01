Conferenza d'arte - Manet

Conferenza d'arte su Edouard Manet e gli albori della pittura impressionista.

A cura dellla Prof.ssa Loredana Finicelli.



La conferenza indagherà a fondo la figura affascinante di Edouard Manet, artista rivoluzionario che, con la sua opera, costituirà l'antefatto necessario alla nascita dell'impressionismo.



Le conferenze d’arte – condotte dalla Professoressa Loredana Finicelli (critica, storica dell’arte) – sono incentrate su varie personalità artistiche di volta in volta prese in esame. Un esempio, il ciclo Impressionisti porta alla conoscenza di grandi artisti quali Manet, Monet, Renoir, percorrendo la loro biografia, il loro iter artistico e il contesto storico/sociale nell’ambito del quale sono vissuti ed hanno operato.



Della durata di circa 2h, sono introdotte da una breve proiezione multimediale (10 min. ca.) propedeutica – a cura di Emanuela Pisicchio (grafica, WebDesigner). Break & buffet fra un’ora e l’altra.



Le conferenze sono adatte a tutti, già esperti, neofiti, appassionati, studenti e studiosi o semplicemente amanti, tutti coloro che desiderano apprendere, approfondire o anche solo conoscere la storia dell’arte attraverso un linguaggio comprensibile ed ameno. La conoscenza dei grandi artisti, nonchè la visione delle loro opere, lo svolgimento della loro vita, il processo interiore ed il contesto storico che attraversano, ci portano più vicini ad una comprensione ampliata e corroborante, non necessariamente solo accademica, che ci farà osservare, per altro, le loro opere, in maniera più vibrante ed arricchente. Conoscendo le vicissitudini, le lotte, le aspirazioni, i tormenti, la bellezza, le delusioni, le vittorie, l’energia di ogni vita d’artista, l’approccio alla storia dell’arte diventerà stimolante e interessante tanto quanto, in effetti, lo è.