conCorto 2019 - Concorso per corti teatrali

In programma dal 30 maggio al 2 giugno la fase finale della terza edizione di conCorto, il concorso per corti teatrali del Teatro San Genesio di Roma, riservato a testi teatrali editi e inediti di qualsiasi genere e tipologia, della durata massima di 20 minuti.



Un’edizione più ricca quella di quest’anno che vedrà in gara ben 12 spettacoli, in luogo dei 9 in concorso nelle precedenti edizioni: sintomo che la risposta all’iniziativa sta andando verso una crescita sostanziale, permettendo un ampliamento della proposta in scena. Numerosissime infatti le domande di partecipazione pervenute quest’anno alla Direzione del Teatro San Genesio che ha, ancora una volta, realizzato una programmazione eterogenea: in calendario per questa edizione di conCorto, infatti, spettacoli di teatro civile, esempi di drammaturgia tradizionale, teatro dell’assurdo, fino al teatro in maschera.



I dodici corti selezionati dalla Direzione Artistica del Teatro San Genesio, in seguito alla partecipazione al relativo bando di concorso, si affronteranno in scena nelle tre serate di giovedì 30 maggio, venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. Lo spettacolo vincitore di ogni giornata, accederà alla serata finale (2 giugno), durante la quale, tra i tre corti finalisti, sarà decretato il vincitore di conCorto al quale andrà il primo premio della somma di 1.000,00 euro, assegnato da una giuria tecnica composta da composta da addetti ai lavori tra cui attori, registi e giornalisti.

Questi i giurati dell’edizione 2019: l’attrice Claudia Campagnola, Davide Frasnelli, autore e regista, Gaia Riposati attrice, regista e performer, Maria Francesca Stancapiano, critica teatrale per Liminateatri.it, Scenacritica.it e LaNouvelleVague.it e l’attore Andrea Tidona.



A votare, invece, i lavori nelle serate preliminari e decretare così i finalisti, uno per ogni sera, sarà come sempre il pubblico in sala che, nel corso della serata finale, avrà anche l’occasione di votare lo spettacolo al quale conferire il premio della giuria popolare del valore di 500,00 euro.



Anche quest'anno la quantità e la qualità degli spettacoli proposti sono state tali da rendere molto difficile la selezione dei finalisti – dichiara Tommaso Ippoliti, responsabile organizzativo di conCorto e del Teatro San Genesio. Siamo felici che così tanti artisti di talento, provenienti da tutta Italia, abbiano deciso di partecipare a conCorto, che è nato proprio con l'obiettivo di sostenere e mettere in luce progetti teatrali di qualità, e siamo convinti che quella che andrà in scena dal prossimo 30 maggio sarà una grande edizione, per qualità e varietà degli spettacoli in scena.



Calendario degli spettacoli



Giovedì 30 maggio dalle ore 21:00



Legami (in)Felici

liberamente ispirato a Metti, una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi

diretto e interpretato da Eugenia Faustini e Paolo Marconi



Silenzio

di Harold Pinter - adattamento e regia di Francesco Vittorio Pellegrino

con Carolina Ellero, Simone Chiacchiararelli, Francesco Vittorio Pellegrino



Infelici notti

testo e regia di Raffaele Bruno

con Federica Palo



La schedina

scritto, diretto e interpretato da Oriana Fiumicino

musiche dal vivo di Roberto Pentassuglia



Venerdì 31 maggio dalle ore 21:00



I buchi bianchi

scritto, diretto e interpretato da Massimo Sconci

musiche dal vivo di Jose de la Paz



Sopravvivere con orgoglio

di e con Valentina Celentano

regia di Martina Sperotto



Lo Sciuscià

scritto, diretto e interpretato da Marica Pace



Io sugno

scritto, diretto e interpretato da Davide Paciolla



Sabato 1 giugno dalle ore 21:00



Voci

testo e regia di Sara Parolai

con Elisa Becce e Fabio Dessi



Preludio in amore e non

testo e regia di Andrea Nardin

con Andrea Nardin e Silvia Weisz

effetti sonori di Christian Colombera



Abbonati

testo e regia di Marco Cappuccini

con Marcello Sbigoli e Maurizio Pistolesi



Se telefonando

testo e regia di Stefano Cangiano

con Francesco Pietrella, Lorenzo Guerrieri, Maria Luisa Zaltron



Domenica 2 giugno dalle ore 17:30



SERATA FINALE e Premiazione dei corti vincitori





Teatro San Genesio

Via Podgora, 1, 00195, Roma

Ingresso unico per ogni serata: 8 euro

Tel. 063223432

Mail. info@teatrosangenesio.it

www.teatrosangenesio.it