Concorso Dolce Bajocco: i dolci della tradizione in gara

Dopo il successo degli anni passati, si svolgerà, nell’ambito del Bajoccofestival Albano Laziale , la nuova edizione dell’atteso “Concorso Dolce Bajocco“, dedicato ai dolci della tradizione familiare, presso il Mercato Contadino Castelli Romani di Albano laziale, nel centro storico a Piazza Pia.

Quest’anno una novità straordinaria: la contemporanea presenza della manifestazione Birre di Strada con i migliori birrifici artigianali e il farm street food di produttori agricoli e maestri del gusto, organizzato da FUSTOCK birreria.

Concorso Dolce Bajocco

Entro le ore 10,30 ogni concorrente dovrà presentarsi al Mercato Contadino di Albano Laziale di Piazza Pia con il proprio dolce “fatto in casa”, realizzato preferibilmente con ingredienti genuini provenienti dal territorio, allegando la ricetta e una piccola presentazione che, anche con aneddoti, storie popolari e familiari, evidenzi il rapporto del dolce con le tradizioni locali.

La giuria presieduta da una stella della grande cucina internazionale, lo chef giapponese Chef Hirohiko Shoda – sarà formata da gastronauti e appassionati di buon cibo e dall’immancabile contadino capocomico Umberto Di Pietro famoso per le sue apprezzatissime farine da tutti i consumatori del Mercato Contadino Castelli Romani e dei locali che, come la birreria Fustock di Albano Laziale, che utilizzano i suoi prodotti per combattere, con il cibo contadino del progetto Farm food, il cibo spazzatura dei fast food.

Lo chef HIRO presidente di giuria

La graditissima partecipazione dello chef HIRO, dedito sin da piccolo alla cura della terra dei suoi nonni, onora la manifestazione perché la sua filosofia è pienamente in linea con il mercato contadino: l’amore per la Natura e la purezza dei suoi frutti; il contatto diretto con gli ingredienti freschi e di stagione; le mani dello chef come strumento principale per mettere in collegamento Natura e colui che mangerà il piatto finale. Esalta il concetto di ‘purezza dei cibi’ nei loro gusti e colori. Ogni ingrediente è visto nella sua completezza, nella sua essenza, esaltato in molteplici varianti, senza mai violentare la consistenza, cercando di valorizzare il gusto anche solo con l’efficacia di un taglio.

Dice lo Chef HIRO: “Il cibo va rispettato come fosse un’opera d’arte.” Ed opere d’arte viventi sono le incursioni musicali del musicista Augusto Pallocca con il suo sax e i reading poetici di Benedetta Badaracco che accompagneranno la presentazione e degustazione dei dolci che saranno valutati in base a tre parametri di riferimento: presentazione, consistenza e sapore.

Concorso Dolce Bajocco: i premi

I primi tre classificati vinceranno la spesa offerta dai produttori del mercato contadino, un guanto da forno offeto da Tessuti Filippucci di Albano Laziale e borse trolley offerte da Q8.

Il 1° classificato inoltre vincerà una lezione di cucina con gli chef dell’Associazione 94 gradi al cuore

2° classificato vincerà un buono per un Aperibirra per 2 persone offerto da FUSTOCK birreria di Albano Laziale

3° classificato vincerà farine e legumi dell'azienda agricola Umberto Di Pietro di Capena.

Il dolce vincitore verrà dedicato al compleanno del Mercato Contadino Castelli Romani (inaugurato ad Ariccia il 10 settembre 2011!): tutti insieme, produttori e consumatori, soffieranno sulle 6 candeline augurando i migliori auspici al progetto di filiera corta a sostegno delle piccole aziende locali che ha rivoluzionato il modo di fare la spesa ai Castelli Romani.