Concetti di Luce di Claudio Spada

Inaugura mercoledì 21 Marzo 2018 alle ore 18.00 la mostra personale dell’Artista Claudio Spada, a cura di Tiziana Todi, presso la Galleria Vittoria di via Margutta 103.

La mostra, dal titolo “Concetti di Luce” ospita opere, che ritrovano la tecnica dell’acquarello, e propone grandi opere frutto di tecniche di ricerca innovative.

Claudio Spada pone lo spettatore di fronte a lavori con il suo tema pulsante:

Roma. Città eterna, ricca di storia, di arte. Oggi città moderna, caotica, avvelenata dal traffico, simbolo del potere politico, eppure ancora così affascinante, ricca di vedute mozzafiato, di scorci imperdibili, ancora fonte di ispirazione per grandi artisti, forse capace di far innamorare come ci si innamora della persona sbagliata.



Scrive di lui Pier Paolo Piscopo:

Il tratto distintivo che connota le opere di Claudio Spada è una meridiana di luce che filtra, come dall’ultima striscia del sole all’orizzonte, ricadendo sulla sua tavolozza: i colori caldi centrali del tramonto e, allargandone la visione, i chiari diafani dell’aurora.

I suoi scorci, sospesi tra passato e presente, tramite la scomposizione del modo di guardare, ci fanno sedere a osservare da cavalcioni d’un muretto, ci invitano a guardare la magnificenza della luce che veste i colori, riproducendo nello stesso tempo il tramonto di una concezione e mostrando la luce di una nuova, alba.