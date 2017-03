Concerto voci popspel

ROMA 12 MARZO 2017 - ORE 19.30 CONCERTO VOCI POSPEL PRESSO L'ASSOCIAZIONE PINISPETTINATI. INGRESSO CON CONSUMAZIONE: 10 € L'ensemble vocale VOCI POPSPEL, composto da coristi che operano nell'ambito delle attività promosse dall' Associazione Culturale PIUEMME, propone un viaggio musicale attraverso le melodie e i ritmi della musica nera alternando brani della tradizione prettamente afro-americana alle pop songs o hits internazionali piu' note. Il lavoro condotto da FRANCESCA TENUTA ed il suo gruppo vocale porta sul palco un'esperienza umana preziosa e di reale coinvolgimento per l'immediatezza con cui le voci le voci sono in grado di comunicare emozioni e per il sound versatile ed accattivante del repertorio che troverà il favore anche degli uditori piu' giovani. INFO: www.piuemme.com studiovoceroma.com FACEBOOK: https://www.facebook.com/studiovoceroma/?fref=ts PINISPETTINATI: http://www.pinispettinati.it/contatto/