Giovani talenti in concerto: c'è il duo Taddei-Nicolardi

Secondo appuntamento nella stagione della Filarmonica Romana con i giovanissimi talenti premiati al XXV Concorso di esecuzione musicale della Società Umanitaria, cui la Filarmonica Romana dà spazio nella propria stagione ospitando un loro concerto.

Il prossimo sarà in Sala Casella sabato 25 marzo (ore 18, via Flaminia 118) con il duo formato dal sassofono di Jacopo Taddei e al pianoforte di Luigi Nicolardi, nato dall’incontro dei due giovani musicisti al Conservatorio “G. Verdi” di Milano dove attualmente stanno perfezionando gli studi e vincitori già di importanti riconoscimenti nazionali e internazionali.

Il programma sarà tutto dedicato al Novecento, e al repertorio più popolare per sax e pianoforte, con Pictures from New York di Roberto Molinelli e La muerte de l’Angel di Astor Piazzolla; completano il programma le musiche di Pedro Iturralde, Phil Woods, Richard Rodney Bennet, Andrea Dulbecco, Graham Fitkin, Philippe Geiss. Il duo Taddei-Nicolardi è nato dall'incontro tra il saxofonista Jacopo Taddei (1996) e il pianista Luigi Nicolardi (1986) al Conservatorio "G. Verdi" di Milano, dove attualmente stanno perfezionando gli studi. Insieme hanno frequentato la masterclass di Musica da Camera tenuta da Claus Christian Schuster (2016).