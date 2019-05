Concerto della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma

Domenica 12 maggio alle 17.30 con replica alle 18.30, presso la Galleria Alberto Sordi, i ragazzi della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera eseguiranno un concerto ad ingresso gratuito con il seguente programma:

Wolfgang Amadeus Mozart, Il concerto nel pollaio

Wolfgang Amadeus Mozart, L’alfabeto

Canto tradizionale degli Stati Uniti d’America, Ride the charriot

Anonimo, I got a robe

Walter Mascagni, Mae d’agua

Anonimo, La pastorella

Georg Friedrich Händel, Halleluja

Il concerto è realizzato per il progetto #ViaLibera promosso da Roma Capitale, coordinato dall'Assessorato alla “Città in Movimento”, con gli Assessorati “Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi”, “Crescita Culturale”, “Sostenibilità ambientale”, “Sviluppo economico, Turismo e Lavoro”, “Persona, Scuola e Comunità solidale”, ed è curato da Roma Servizi per la Mobilità con la collaborazione dei Municipi, della Polizia Locale e di Zètema Progetto Cultura.

#ViaLibera è una rete ciclopedonale che una domenica al mese attraversa Roma con strade riservate completamente o parzialmente a pedoni e ciclisti. Anche la sosta è vietata lungo i tratti interessati.