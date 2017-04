Collegians Chorale Mount Vernon Nazarene University a Sant'Andrea della Valle

Grande concerto di musica sacra nella splendida Basilica di Sant'Andrea della Valle eseguito dal Collegians Chorale della Mount Vernon Nazarene University, Mount Vernon Ohio, USA. Questo gruppo di cantori porterà in scena il suo migliore repertorio con musiche di Heinrich Schütz, G. Pierluigi da Palestrina, Peter Lutkin, Moses Hogan, Ola Gjeilo, A. Hay Malotte e spirituals americani Appuntamento martedì 16 maggio, con inizio concerto a partire dalle 20.30. L'ingresso è gratuito. Il Coro, diretto dal M° Robert Tocheff, è composto da cantanti selezionati tramite audizione, che si esibiscono in concerto nell'area di tre stati della federazione americana, Ohio, West Virginia e Kentucky, portando il messaggio di Dio attraverso il canto. I membri di questa ensemble fanno parte della Mount Vernon Nazarene University che ospita ben 2200 studenti di tutte le età offrendo loro un ampio programma musicale sia corale che strumentale. Negli ultimi decenni il coro ha effettuato tour in Croazia, Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Bulgaria, Ungheria, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca e Russia eseguendo repertori di grande varietà musicale dai classici della letteratura sacra, ai gospel, spirituals e brani di autori contemporanei. Per info - 06 53096944 338 5355979