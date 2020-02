Concerto a S. Paolo entro le Mura con Natchitoches Central High School Orchestra

Nella splendida cornice della chiesa anglicana di S. Paolo entro Le mura (St. Paul’s within the Walls) a Via Nazionale concerto dalla Natchitoches Central High School Orchestra

proveniente dallo stato americano della Louisiana.



Il programma comprende tra altri il Capriccio Espagnol di N.R. Korsakov, il Concerto Grosso Op.6 di A. Corelli, l’ Adagio per Archi di S. Barber, la Coriolan Overture di L. van Beethoven, arie dalla Carmen di G. Bizet, Overture dal Barbiere di Siviglia di G. Rossini.



Appuntamento lunedì 23 marzo, con inizio concerto a partire dalle 17:00. L’ingresso è gratuito.

La Natchitoches Central High School Orchestra (NCHS) diretta da Syll-Young Lee Olson è una ensemble di archi molto attiva e di grande qualità dello stato americano della Louisiana. Nel 2016 la NCHS Orchestra ha effettuato un tour a Salisburgo, Vienna e Praga dove si è esibita nella Sala Dvorak nell’ambito del Prague Orchestra Festival. L’orchestra ha eseguito concerti in altre prestigiose sale da concerto come quella del John F. Kennedy Center for the Performing Arts a Washington D.C. partecipando al Capital Orchestra Festival; due volte alla Carnegie Hall di New York City nel contesto del National Symphonic Series e National Orchestra e Band Festival. La ensemble ha anche partecipato a competizioni orchestrali e ha ottenuto il Bronze Mickey Mouse Trophy a Orlando Florida al the Walt Disney Orchestra Festival; ha conseguito il terzo posto National Orchestra Festival organizzato dall’ American String Teacher’s Association ; il primo posto in occasione del National Orchestra Festival a New York; il terzo posto al American String Teachers Orchestra Festival in California e ogni anno dal 1998 il Sweepstakes Trophy conseguendo un punteggio “Superiore” al State and District Orchestra Festival organizzato dalla Louisiana Music Educators Association . I musicisti di questa orchestra amano esibirsi per la loro scuola e la loro comunità offrendo musica di alta qualità in occasione di meetings presso clubs, società e organizzazioni comunitarie.

Syll-Young lee Olson, direttrice della Natchitoches Central High School Orchestra è nata a Seoul, Corea. Ha conseguito la laurea in composizione presso la Seoul National University, successivamente il diploma finale alla Hochschule der Kuenste di Berlin (Università delle Arti di Berlino), Germania. Dal 1992 fa parte della facoltà della Natchitoches Central High School insegnando a studenti di talento e dirigendo l’orchestra. Nel corso della sua carriera da insegnante, Mrs. Olson ha mantenuto un’intensa attività come direttrice ospite, membro di giuria e relatrice in occasione di vari festival orchestrali. Nel 2002-03 ha ottenuto il premio “Insegnante dell’Anno” dal Consiglio Scolastico della Parrocchia di Natchitoches e nel 2002-03 è stata nominata “Insegnante dell’Anno” dai distretti della Louisiana, Mississippi e West Tennessee della Fondazione Kiwanis International. La sua orchestra si è esibita a Washington, D.C., in Europa e a New York.