Concerto a S. Eustachio con Saint Marys’ Catholic Choir

Concerto di musica sacra e spirituals nella Basilica di Sant’Ignazio eseguito dal Saint Mary’s Catholic Choir proveniente da Solon, Iowa USA.



Questo gruppo composto da 35 cantori porterà in scena un programma che comprende brani di W.A. Mozart, E Whitacre, M. Hogan, G.F. Haendel, O. Gjeilo nonché spiritual tradizionali e canti composti dal suo direttore Charles Brock.



Appuntamento martedì 11 giugno, con inizio concerto a partire dalle 21.00. L’ingresso è gratuito.

I cantori sono nativi dell’Iowa, situato nel cuore degli Stati Uniti, il Midwest e sono devoti alla fede cattolica e alla sua ricca storia musicale e culturale.

La partecipazione al coro avviene tramite audizione e comprende un’ampia gamma di professionisti come musicisti, teologi, clero, medici, infermieri, insegnanti, ingegneri e pensionati.

Il direttore Charles Brock ha effettuato i suoi studi musicali presso Università dell’Iowa e alla St. Ambrose University ed è direttore di musica della Chiesa Cattolica di St. Mary’s a Solon dal 2015.

Insieme con la moglie Alicia, compositrice e cantante, hanno composto, suonato e registrato oltre 30 brani originali di musica liturgica.

La loro passione per la musica e devozione alla musica cattolica li portati alla fondazione del St. Marys’ Choir.



Per info – 06 53096944 338 5355979