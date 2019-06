Concerto di musica sacra a S. Andrea della Valle con Davis Madrigal Singers

Grande appuntamento con la musica sacra di alto livello nella splendida Basilica di Sant’Andrea della Valle eseguito dal gruppo corale Davis Madrigal Singers, Davis California USA.



Questo gruppo di giovani cantori porterà in scena un programma con musiche di D. Bartolucci, S. Rachmaninoff, M. Lauridsen, E. Whitacre, M. Duruflé, Ola Gjeilo, G. Pierluidi da Palestrina, T.Luis de Victoria, F. Biebl. Appuntamento domenica 7 luglio, con inizio concerto a partire dalle 21.00. L’ingresso è gratuito.

Il Coro fondato nel 1966 è composto da 30 studenti delle scuole superiori di Davis che eseguono un’ampia varietà di musica corale dal XV secolo ai nostri giorni. Nei loro caratteristici costumi ispirati al Rinascimento vanato circa 40 concerti all’anno negli Stati Uniti e all’estero.

Questi studenti estremamente preparati hanno avuto il piacere di lavorare con molti musicisti famosi sia a livello nazionale che internazionale. Si sono esibiti in contesti molto prestigiosi quali il Licoln Center e la Carnegie Hall a New Tork, la Sydney Opera House e nelle maggiori cattedrali europee e statunitensi.

Guidato dalla direttrice M° Karen Gardias il coro ha partecipato a svariate competizioni corali tra le più importanti al mondo ottenendo ottimi piazzamenti come Llangollen International Eisteddfod in Wales and International Choral Competition in Prague.

Tournée sono state effettuate nelle maggiori città statunitensi New York, Boston, Honolulu, Washington, Los Angeles, in Australia ed in Europa in Irlanda, Italia e Repubblica Ceca.



Per info – 06 53096944 338 5355979