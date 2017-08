Rustica X Band in concerto a Testaccio

REf KIDS è musica jazz con una delle bande più particolari del territorio romano: la Rustica X Band. La sua storia ha inizio alla fine del 1998 quando, all’interno del Centro Diurno della Cooperativa Sociale ONLUS Nuove Risposte, nel quartiere La Rustica di Roma, nasce l’esperienza Centro La Rustica dedicata principalmente alla formazione e all’intrattenimento dei ragazzi. Qui si fonda Banda Rustica, una band costituita da 40 giovani musicisti e immediatamente protagonista di alcuni importanti eventi della città. Nei tanti anni d’attività la banda è stata frequentata da circa 400 ragazzi e ragazze di molte nazionalità e ogni estrazione sociale e ha funzionato da vera e propria fucina di nuove talenti oltre che da culla per i giovani appassionati di jazz, che qui hanno potuto trovare la possibilità di suonare gratuitamente uno strumento e frequentare importanti concerti. Da quest’esperienza e dalla preziosa guida di Pasquale Innarella -tra i più importanti jazzisti italiani, già al fianco di Nicola Piovani, Roberto Benigni, Ascanio Celestini- e ideatore del progetto è nata la Rustica X Band, vero e proprio esempio realizzato di jazz sociale. Per Romaeuropa Festival la band si esibisce in un concerto guidato dallo stesso Innarella. Una nuova occasione per stabilire relazioni, costruire il proprio progetto culturale utilizzando l’arte come strumento di crescita sociale.