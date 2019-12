Concerto Rock - Funk - Soul con Eddie & The Hot Rocks

Sabato 4 Gennaio 2020 alle 21.00, la rassegna filantropica e musicale Vitala Festival ospita con grande piacere una band storica del festival con una compagine di artisti di eccezione e un sound davvero unico e originale. Una data celebrativa per questa importante 2° reunion, un ritorno a grande richiesta del pubblico affezionato e una scoperta per chi ancora non li conoscesse! Presenteranno un’intramontabile set list di classici Rock, Soul e Funk anni ‘60 e ’70, interpretati con unicità e maestria dal front man ed eccezionale interprete, cantante e armonicista Eddie Zengeni con le straordinarie cantanti e performer Emanuela di Pietro e Claudia Nigro, assieme a musicisti affermati della scena locale ed internazionale, del calibro di Mark Hanna, Davide Pistoni, Emanuele Carradori, Gianluca D’Alessio, Lorenzo Trincia e Max Diotallevi e con due special guest d'eccezione!

Una grande reunion da non mancare per iniziare il nuovo anno a pieno ritmo e ballare insieme sotto il palco del San Genesio!

Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna di natura filantropica, all’ottava edizione, con lo scopo di promuovere e sostenere musicisti, cantanti, artisti del settore musicale e delle arti visive, di tutte le nazionalità e provenienze, presentando un calendario articolato e variegato per genere e composizione dei gruppi musicali ospitati.

LA BAND

Eddie Zengeni, voce solista & armonica

Mark Hanna, chitarra solista

Emanuele Carradori, batteria

Davide Pistoni, tastiere

Gianluca D'Alessio, chitarra

Lorenzo Trincia, basso

Max Diotallevi, sax

Emanuela Di Pietro & Claudia Nigro, voci

SPECIAL GUESTS

le ballerine Eliana Fanigliulo & Martina Mitrione



|INGRESSO CONCERTO: Intero 15€ (include primo drink al bar del foyer);

Ridotto 13€ (studenti).

Info/prenotazioni: 347-8248661; wonderwallenter@gmail.com

Si consiglia la prenotazione.