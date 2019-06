Giovani Talenti per la Ricerca, concerto pianistico

GIOVANI TALENTI PER LA RICERCA

Domenica 23 giugno, ore 17:30, all’Auditorium Basilica dei Santi XII Apostoli in via del Vaccaro, 9



Un concerto pianistico, a favore di A.M.I.C.I. Onlus, Associazione Nazionale per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino, si svolgerà domenica 23 giugno, alle ore 17.30, presso l’Auditorium della Basilica dei Santi XII Apostoli, in via del Vaccaro 9, a Roma. Gabriele Maria Ricupero (12 anni) e Daphne Delicata (12 anni), due giovanissimi talenti del pianoforte, entrambi seguiti dal M° Andrea Frezzolini a Roma, si esibiranno per aiutare concretamente quanti sono costretti a vivere quotidianamente con le malattie dell’intestino. Si stima che in Italia le persone affette da tali patologie siano circa 250.000. L’associazione A.M.I.C.I. Onlus da ormai più di 30 anni si propone di affrontare i problemi socio-sanitari posti dalle malattie infiammatorie croniche intestinali e si avvale della consulenza e della collaborazione di un comitato formato da professionisti per le iniziative di carattere medico-scientifico.



Gabriele Maria Ricupero e Daphne Delicata, due giovani artisti già vincitori di numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, con l’obiettivo di portare questi temi all’attenzione di un pubblico sempre più vasto e di sostenere la Ricerca, proporranno per questo evento un programma di notevole difficoltà tecnica e interpretativa, che comprende brani di F. J. Haydn, F. Chopin, F. Liszt, M. Ravel, A. Ginastera.

Nel corso della serata saranno esposti alcuni dipinti della pittrice Cristiana Lucchesi. Parte del ricavato della vendita delle opere artistiche sarà devoluto ad A.M.I.C.I. Onlus.



Ingresso € 10 adulti - Ingresso libero per ragazzi

Info e Prenotazioni: 392.17.99.809

