Concerto pianistico e lirico "Nascite e Rinascite"

Si svolgerà sabato 19 gennaio, alle ore 18, nella splendida cornice della Sala concerti dell'Immacolata della Basilica dei Santi XII Apostoli (via del Vaccaro, 9 a Roma) il concerto lirico e pianistico del duo Andrea Frezzolini – Susanna Preziosa Latela.

I due artisti hanno trascorso insieme l'infanzia e la giovinezza, durante il periodo degli studi al conservatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma, già esibendosi in alcuni dei palchi più prestigiosi, in Italia e all'estero. Ma la vita, si sa, a volte riesce a separare anche ciò che, in realtà, inevitabilmente non sarà mai disgiunto. Il concerto vedrà il debutto concertistico del giovanissimo talento romano, Gabriele Maria Ricupero (11 anni), allievo del maestro Frezzolini. Da qui, il titolo scelto per quest'emozionante e imperdibile evento: “Nascite e Rinascite”.



Saranno eseguite musiche di Chopin, Listz, Schumann, Bizet e Grieg.



Nel corso della serata verrà effettuata una raccolta fondi che sarà interamente devoluta all'associazione Nazionale “Amici Onlus” per le malattie infiammatorie croniche dell'intestino. L'associazione è impegnata a favorire un più sereno inserimento nell'ambito familiare e sociale degli ammalati cronici che in Italia, oggi, sono oltre 150.000.



Basilica dei Santi XII Apostoli - Sala Concerti dell'Immacolata, via del Vaccaro 9

Ingresso: 10 euro adulti - Gratis per i bambini

Per info e prenotazioni: 347 1109699

