Esordio a Roma dell’Orchestra Erasmus, la formazione musicale promossa dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e formata da studenti Erasmus dei Conservatori e Istituti musicali italiani. Il Concerto per l’Europa è in programma martedì 8 maggio alle 19.00 nel Teatro Brancaccio, in via Merulana 244 a Roma. L’evento si svolge in occasione delle celebrazioni per la Festa d’Europa. L’Orchestra suonerà con 50 musicisti provenienti da 15 Conservatori ed è diretta dal Maestro Elio Orciuolo.

L’ingresso al concerto è libero. Per partecipare è necessario registrarsi a questo link: https://it.surveymonkey.com/r/concertoeuropa

Cos’è l’Orchestra Erasmus



L’Orchestra Erasmus nasce nel marzo 2017, su iniziativa dell’Agenzia Erasmus+ Indire, in occasione delle celebrazioni dei 30 anni del Programma europeo di mobilità. L’obiettivo è sperimentare un progetto artistico che possa rappresentare il valore di una comune appartenenza ad un’Europa “Unita nella diversità”.



Lo scorso anno l’Orchestra si è esibita anche a Firenze, nella cerimonia di apertura di Fiera Didacta Italia, il principale appuntamento dedicato al mondo della scuola, e all’Università di Strasburgo in Francia, in occasione degli Erasmus Days.



"L’Orchestra Erasmus – dichiara il Direttore dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, Flaminio Galli – è la prima formazione musicale interamente formata da studenti Erasmus dei Conservatori e degli Istituti musicali parificati sul territorio italiano. Con questo progetto artistico, vogliamo valorizzare i giovani talenti del nostro Paese e di tutta Europa. Allo stesso tempo, utilizzando il linguaggio universale della musica intendiamo diffondere un forte messaggio di fratellanza tra i popoli europei. Si tratta di un’iniziativa di valore strategico per il programma Erasmus e per questo intendo ringraziare di cuore i conservatori e gli istituti musicali italiani per la fondamentale partecipazione e collaborazione".