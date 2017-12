Concerto per il nuovo anno a Ciampino

Presso la Chiesa parrocchiale Gesù Divino Operaio in Via Icaro Ciampino, il giorno dell’Epifania alle ore 19 si svolgerà il Concerto per il nuovo anno organizzato dall’Associazione Europa Musica con i contributi del Comune di Ciampino, del MIBAC e dell’ACEA.

Il concerto vedrà impegnati l’orchestra da camera dell’Europa Musica e i cori dell’Istituzione Corale Romana, e della Scuola Popolare di Musica di Testaccio in una esecuzione di musiche tratte da autori barocchi della scuola napoletana Pergolesi e Durante e veneziana Vivaldi. In particolare verrà eseguito un Preludio orchestrale di Pergolesi, il Magnificat di Durante, il Gloria e il Salmo 147 “Lauda Jerusalem”di Vivaldi. Si esibiranno il soprano Keiko Morikawa, il contralto Nocoleta Turliu, il tenore Pablo Cassiba e il baritono Massimo di Stefano. Il maestro del coro sarà Renzo Renzi. A dirigere il concerto sarà il direttore d’orchestra Silvano Mangiapelo.

Con il presente Concerto l’amministrazione comunale intende concludere le manifestazioni culturali natalizie e augurare a tutti i cittadini ciampinesi un buon 2018.

Gallery