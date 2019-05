Concerto d'organo di Benedetta Porcedda

Uno straordinario concerto, il prossimo 17 maggio, alle ore 19 nella Chiesa di Santa Maria della Mercede (Via Basento 100, Roma), nell'ambito della rassegna organistica "I concerti del Venerdì".

Il programma, che spazia in periodi diversi, metterà in luce le enormi possibilità foniche del grande organo Tamburini.

A suonare sarà la giovanissima e talentusa organista Benedetta Porcedda (Cagliari, 1997) che presenterà un programma denso ed interessante.

Ingresso Libero!



Programma:

Nicolaus Bruhns (1665 – 1697)

Preludio e Fuga in Mi Minore (kleine)



Jan Sweelinck (1562 – 1621)

Psalm 116



Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Preludio e Fuga in Re Maggiore BWV 532

Corale “Nun komm, Jesu, von Himmel herunter” BWV 650



Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)

Allegro



Pietro Yon (1886 – 1943)

Toccatina for flute



Charles Tournemire (1870 – 1939)

Choral – Improvisation sur le “Victimae Paschali Laudes”



Charles Widor (1844 – 1937)

II Movimento da “Symphonie Gothique” (Andante Sostenuto)



Jehan Alain (1911 – 1940)

Litanies