L’Orchestraccia in concerto gratuito al Castello di Santa Severa

Lunedì 21 agosto, alle ore 21, al Castello di Santa Severa si esibirà L’Orchestraccia, in un concerto gratuito fino a esaurimento posti. L’appuntamento va a arricchire il cartellone degli eventi organizzati dalla Regione Lazio, in collaborazione con LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa Marinella, Coopculture e Sevensounds.

Il "gruppo itinerante folk-rock romano”, è composto in modo creativo e disordinato da attori, cantautori, musicisti, performers: Marco Conidi (cantautore,attore), Edoardo Pesce (attore), Luca Angeletti (attore e sceneggiatore), Giorgio Caputo (attore, regista, sceneggiatore), Maurizio Filardo (musicista e Produttore discografico) e tanti altri si aggiungono amici artisti e sopraffini musicisti come Gianfranco Mauto, Daniele Natrella, Matteo Pezzolet, Salvatore Romano.

Con la formazione al completo gli orchestracci hanno avuto il loro debutto televisivo in prima serata sostituendo temporaneamente Elio e le Storie Tese come “resident band” di “THE SHOW MUST GO OFF” (con Serena Dandini, “La 7”) e sempre con Serena Dandini sono stati la band resident del programma radiofonico “Stai Serena”su Radio2. L’Orchestraccia ha già condiviso il palco con Elio Germano, Edoardo Leo, Marco Bonini, Diane Fleri, Francesco Montanari, Alessandro Roja, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni, Mauro Meconi, Pino Marino, Lillo (di Lillo e Greg) e Michele Riondino, oltre al concerto del I° maggio a Roma e all’Aquila.

Info: tel 06.3996.7999 partecipazione gratuita fino a esaurimento posti