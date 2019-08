Concerto dell’Orchestra giovanile di jazz di Roma

Domenica 22 settembre ore 18

direzione e arrangiamenti Mario Raja

con Federica Carmen Santoro (voce), Francesco Notaristefano (clarinetto), Alessio Bernardi (sax alto e flauto), Marta Fratini (sax alto), Federico Pascucci (sax tenore), Daniel Ventura (sax tenore), Lorenzo Batocchioni (sax baritono), Paolo Casetti (tromba), Francesco Fratini (tromba), Augusto Ruiz (trombone), Emmanuel Losio (chitarra), Alessandro Bintzios (contrabbasso), Alessio Magliari (pianoforte), Luca Monaldi (batteria)



Scuola Popolare di Musica di Testaccio diretta da Mario Raja



L’Orchestra Giovanile di Jazz di Roma è nata alla fine del 2017 ed è formata da giovani musicisti romani selezionati attraverso bando dalla Scuola Popolare di Musica di Testaccio di Roma. La direzione è affidata a Mario Raja che nel 2018 ha preparato per un organico atipico un repertorio di brani di Duke Ellington, di cui è grande appassionato e conoscitore, mescolando suoi arrangiamenti anche molto sperimentali a fedeli trascrizioni delle partiture originali. In poco più di un anno l’OGJ si è esibita molte volte in concerto riscuotendo sempre grandissimi consensi.



