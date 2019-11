Concerto di Natale in Vaticano 2019

La 27esima edizione del Concerto di Natale in Vaticano si terrà, come di consueto in Aula Paolo VI, il prossimo 14 dicembre. Le grandi voci internazionali del pop, del rock, del soul, del gospel, della lirica si esibiranno per festeggiare insieme la ricorrenza del Natale in un concerto che ripropone i motivi più classici e più evocativi della festa.

Come ogni anno all’evento sono abbinati progetti di solidarietà proposti dalle due Fondazioni promotrici, la Fondazione Scholas Occurrentes e le Missioni Don Bosco.

I biglietti per il Concerto di Natale in Vaticano

I biglietti per il Concerto di Natale in Vaticano sono già in vendita su Ticketone.it a partire da 66 euro.

BOX OFFICE LAZIO si occupa, inoltre, di offrire il servizio di gestione dei posti per diversamente abili L'acquisto del biglietto per un diversamente abile con il 100% di disabilità con diritto all'accompagno da diritto di accesso allo speciale settore con le previste caratteristiche di sicurezza e l'ingresso gratuito per un accompagnatore. I residenti nella Regione Lazio possono rivolgersi direttamente ai Punti Vendita, che sono elencati in questa pagina www.boxofficelazio.it/diversamente-abili e nella stessa pagina, possono compilare, in tutti i suoi campi, la scheda di richiesta informazioni