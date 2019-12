Concerto di Natale per il Perù alla Chiesa di Santa Prisca

L’Associazione non profit Apurimac Ets vi invita al concerto di Natale a favore dell’infanzia vulnerabile in Perù.

Venerdì 20 dicembre, in una delle chiese più belle e storiche di Roma, sulla suggestiva salita del colle Aventino, avremo l’occasione di ascoltare le magnifiche note del coro Roma Vocal Ensemble e di regalare un momento speciale ai bambini del Perù. In programma musiche di Palestrina, Tallis, Byrd, Bach, Britten, Gjeilo, Incitti, Jansson, Lauridsen, Sköld, Stroope, Tavener.

Apurimac è un’ Associazione di volontariato che si occupa di cooperazione e solidarietà internazionale e nazionale, con l’obiettivo di portare un cambiamento sociale positivo sul territorio, sostenendo i più vulnerabili. Sin dagli inizi la caratteristica principale di Apurimac è quella di operare nelle periferie del mondo, con progetti in Perù, Italia e Kenya. Dal 2003 è stata riconosciuta come ONG (Organizzazione non governativa) dal Ministero degli Affari Esteri e dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e dal 2016 è iscritta nell’elenco delle Organizzazioni della Società civile idonee a svolgere attività di cooperazione internazionale.