Concerto di Natale 2019 per Sanganigwa con il Coro Eos

Mercoledi 18 Dicembre 2019 ore 19.00

All Saints’ Church – Via del Babuino 153 – Roma



Uno straordinario concerto del Coro Eos – come l’aurora – diretto dal maestro Fabrizio Barchi e accompagnato dal pianista Mario Madonna, introdotto da Daniela De Donno, Presidente del JGI Italia, e presentato da Giuliana Palmiotta, Giornalista di Rai News24.



Una storia piena di talento e passione, che inizia oltre 20 anni fa come coro di voci bianche “Primavera” e che si consolida come Coro Eos – Aurora, secondo il mito e la poesia greca: un gruppo tutto al femminile che si dedica alle tante forme di musica corale, dal medioevo alla musica popolare a quella contemporanea. Il Coro Eos ci regalerà un concerto bellissimo, per la melodia e l’originalità dei brani scelti e per gli effetti musicali inaspettati, resi possibili dalle grandi qualità musicali delle giovani Coriste e dalle abilità tecniche ed interpretative del Coro.



Ci saranno tutti gli ingredienti per la creazione di una magica atmosfera, brano dopo brano, che dedichiamo sostegno dei bambini e dei ragazzi soli ospiti del Villaggio dei Bambini Sanganigwa, il centro di accoglienza gestito dal Jane Goodall Institute Italia in Tanzania nella regione di Kigoma sul lago Tanganyka, a pochi chilometri dal Parco Nazionale di Gombe dove Jane Goodall avviò i suoi studi sugli scimpanzé nel 1960.



Le donazioni in occasione dell’evento saranno dedicati all’istruzione ed alla formazione dei ragazzi di Sanganigwa, poiché crediamo che ogni ragazzo è un progetto e che l’educazione sia il motore di ogni cambiamento.che tutti noi sosteniamo da lungo tempo.



Pere saperne di più: https://www.janegoodall.it/index.php/2019/11/20/concerto-natale-2019-coro-eos/