Il Natale è pop con il Concerto di Italia Allegra

Il Concerto di ItaliAllegra è il Concerto di Natale Pop della capitale e avrà luogo all’ Auditorium Seraphicum di Roma giovedì 19 dicembre 2019 alle h. 20. Il progetto nasce da un’idea del M. Claudio Zitti, fondatore con Ina Casalino dell’Associazione ItaliAllegra, noto musicista che ha calcato i palchi di tutto il mondo come Pianista/Tastierista di numerosi artisti italiani, fra cui Laura Pausini, Ron, Biagio Antonacci, Patty Pravo, Al Bano e Romina Power, Nicola di Bari e molti altri.

Claudio Zitti ha voluto mettere al servizio dei ragazzi la sua esperienza in campo musicale dando vita ad una serata con importanti musicisti, compagni di concerti e tournée accanto a tanti giovani. L’obiettivo più rilevante è vedere l’emozione e il coinvolgimento dei ragazzi e dei gruppi corali giovanili che per la prima volta nella loro vita divengono “parte integrante” di un “vero” concerto.

Con Claudio Zitti e Ina Casalino, saranno ospiti della serata: Franco Fasano, autore di molte canzoni di successo sia per grandi che per bambini (fra cui Ti lascerò, Mi manchi, Io amo, il Katalìcammello, Batti cinque, il ramarro con tre erre e tante altre, ); Martina Attili cantautrice che ha partecipato ad XFactor con Cherofobia che ha poi vinto il disco di platino, da pochi giorni uscito il nuovo singolo “Piccoli eroi” presente su tutte le piattaforme, canzone che parla di bullismo; Sabrina Marciano, attrice, cantante e ballerina protagonista del Musical “Mamma mia”, Marco Boni, vincitore di “Prodigi” 2017 (Rai uno) ha rappresentato l’Italia nel mondo partecipando al Junior Eurovision Song Constest, la giovanissima attrice Arianna Becheroni, attualmente coprotagonista nella serie TV in onda su canale 5 “ Oltre la soglia”, al fianco di Alessandro Gassman nel film “Mio fratello rincorre i dinosauri”, Ernesto Schinella ex bambino prodigio che ha esordito nel programma “Ti lascio una canzone” condotta da Antonella Clerici, Stefano De Sando, famosissimo doppiatore, voce di molti attori americani tra cui Robert De Niro….. e come ogni anno, non mancheranno gli ospiti e le sorprese …

Nel corso degli anni, lo spettacolo è andato in scena in diverse location romane registrando sempre il tutto esaurito. Il concerto di Natale è anche un evento di solidarietà, grazie al quale sono state aiutate molte realtà in difficoltà devolvendo denaro in favore di varie associazioni: Karibuni Onlus, Associazione Aria, Africa Sottosopra Onlus. Quest’anno l’obiettivo finale della serata sarà finanziare un progetto in Malawi attraverso Africa Sottosopra Onlus.



Lo spettacolo prevede uno “show musicale” di circa due ore, nel quale verranno eseguite le canzoni più famose legate al Natale……. e non solo!





Info e prenotazioni

339.2956987

italiallegra@gmail.com

inacasalino@gmail.com

Gallery