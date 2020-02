Concerto di musica sacra e spirituals a S.Ignazio con Florida Gulf Coast University Chamber Choir

Concerto di musica sacra e spirituals nella Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola eseguito dal Florida Gulf Coast University Chamber Choir proveniente da Fort Meyers, Florida USA.



Questo gruppo composto da 30 cantori porterà in scena un programma che comprende brani di E Whitacre, G. Pitoni, H. Schütz, M. Duruflé, M. Hogan, J. Herb, P. Lutkin nonché una selezione di spiritual tradizionali afro-americani.



Appuntamento venerdì 6 marzo, con inizio concerto a partire dalle 20.30. L’ingresso è gratuito.

Il Coro da Camera della Florida Gulf Coast University è un gruppo vocale misto, composto da studenti selezionati tramite audizione, molto apprezzato per la sua versatilità musicale, vanta infatti un repertorio che spazia dal Rinascimento ad opere corali contemporanee.

Nel 2017 ha effettuato un tour nei Paesi Baltici partecipando al prestigioso festival Kaunas Kantat, nel 2014 si è esibito nella Cattedrale di Santo Stefano a Vienna nell’ambito della serie di concerti Kunst & Kultur series. Il coro collabora regolarmente con gruppi orchestrali nell’esecuzione di importanti opere come l’ Elia con l’Orchestra dell’Opera di Naples (2013), la Sinfonia No. 9 di Beethoven con la Southwest Florida Symphony Orchestra (2015), la Passione secondo Matteo di Bach con la Gulfshore Opera (2016) e nel 2017 con la Southwest Florida Symphony Orchestra un programma tutto barocco.

Trent R. Brown è Professore Associato di Musica presso la Florida Gulf Coast University dove dirige tutte le ensembles, tiene corsi di letteratura corale, direzione e metodi corali. Spesso dirige festival corali a livello regionale, nazionale e internazionale come ad esempio quello che si è tenuto alla Carnegie Hall (2020), il Florida All-State (2017), e il Festival Corearte aBarcelona (2018). Nel 2017 ha trascorso un anno sabbatico in Uruguay dirigendo cori, organizzando festival corali e insegnando. Ha diretto cori durante tour in Cina, Germania, Austria, Rep. Ceca e Paesi Baltici. In qualità di direttore artistico è alla guida della Symphonic Chorale of Southwest Florida, compagine corale professionista composta da 80 elementi che si esibisce in svariati concerti e attività a scopo benefico nella regione. Sotto la sua Direzione la Chorale ha inciso il suo primo album, Our Spirit Sings!, nel 2018.



Per info – 06 53096944 338 5355979