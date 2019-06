Concerto di musica sacra e spirituals a S. Eustachio

Concerto di musica sacra e spirituals nella Basilica di Sant’Ignazio eseguito dal First Presbyterian Church Huntsville Master Chorale proveniente da Huntsville, Alabama USA. Questo gruppo composto da 20 cantori porterà in scena un programma che comprende brani di E Whitacre, G. Pitoni, M. Garau, A. Parker, E. Covin, D. Clements nonché una selezione di spiritual tradizionali afro-americani.



Appuntamento domenica 23 giugno, con inizio concerto a partire dalle 21.00. L’ingresso è gratuito.

La Huntsville Master Chorale è un coro dinamico e di vecchia data che promuove la creatività mantenendo vivo il canto corale di eccellenza nel Nord Alabama tramite l'esecuzione di brani della letteratura corale classica e di nuove opere corali di compositori rinomati ed emergenti.

Ogni anno la Huntsville Master Chorale esegue concerti focalizzati sulla letteratura corale di livello spesso preceduti da discussioni educative e in collaborazione con strumentisti e vocalist di talento.

Il coro è composto da cantanti altamente qualificati tra i quali molti docenti di musica e rappresenta pertanto una delle risorse musicali più preziose della Tennessee Valley.



La direttrice Dr. Patricia Ramirez Hacker è responsabile musicale della First Presbyterian Church dove dirige il Coro da Camera, il Coro Giovanile e il Coro di Campanelli. Da allora ha conseguito grandi riconoscimenti non solo come direttrice ma anche come docente, giudice, vocalist e cantante.

Ha conseguito il Dottorato in Direzione Corale e un Master in Direzione Corale ed Esecuzione Vocale presso la University of Southern Mississippi. Ha anche ottenuto la specializzazione in Esecuzione e Pedagogia Vocale dalla Southeastern Louisiana University.





er info – 06 53096944 338 5355979