Concerto Music for the Children in the World

“Music for the Children in the World” - Concerto per i Service Kiwanis a favore dell'infanzia con l'Orchestra Sinfonica di Pavlodar che si terrà il 9 gennaio alle ore 21 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.



Il concerto sarà la data di chiusura della tournée italiana dell’orchestra sinfonica di Pavlodar (Rep. del Kazakhstan) diretta dal M° Leonardo Quadrini ed è stato reso possibile dalla generosità degli artisti che si esibiranno tutti gratuitamente in un programma di musica sacra e tradizionale natalizia.



Sarà un’occasione per sensibilizzare i presenti ai service Kiwanis, organizzazione con Club presenti in tutto il mondo che si occupa da oltre 100 anni di aiutare bambini e ragazzi in progetti che vanno dalla lotta al cyber bullismo alle campagne realizzate con UNICEF ELIMINATE (per debellare il tetano neo-natale e HAPPY CHILD (progetto di accoglienza di minori non accompagnati).



Ospiti della serata saranno il tenore Fabio Andreotti, le soprano Felicia Bongiovanni e Giorgia Costantino, la giovane musicista Dan e l’attore Vincenzo Bocciarelli. L’organizzazione e la direzione artistica dell’evento è stata curata – sempre a titolo gratuito – da Accademia Musicale Europea e Melos International.