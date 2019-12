Concerto dell'Immacolata nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli

Sabato 7 dicembre, alle ore 19, torna a Roma il Coro Santa Cecilia di Firenze. Il coro si esibirà in un concerto, ad ingresso libero, dedicato all’Immacolata Concezione, presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli.

Concerto dell'Immacolata

La musica proposta, pur basandosi sui canoni della tradizione compositiva sacra, risulta originale, antica e moderna ad un tempo, univocamente identificabile e distinta da ogni altro genere. Oltre a brani ispirati al repertorio sacro classico come Alleluja, Te Deum e un Salmo 150, del tutto inediti, il programma della serata include anche: l'Inno al sorgere del Sole, La Donna del Trimundio, l'Ode a Maria e la bellissima preghiera cantata dal titolo Vergine e Madre, tratta dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Il Coro, composto da circa quaranta elementi, sarà accompagnato dai Maestri Alessandro Pelagatti (tastiera) e Farfurì Nuredini (violino). Voce solista: il tenore Daniele De Prosperi.

Il Concerto dell'Immacolata, offerto dall'Accademia di Musica Sacra alla Città di Roma, si terrà in Santa Maria in Aracoeli, Sabato 7 dicembre ore 19.00.

Ingresso libero.

Per informazioni contattare il numero: 333.2859691