Concerto del gruppo colombiano TUNA alla Sapienza

Lunedì 4 novembre 2019 - ore 18.30

Aula magna - palazzo del Rettorato

Sapienza Università di Roma

Piazzale Aldo Moro, 5



INGRESSO LIBERO



Lunedì 4 novembre alle ore 18.30, presso l’Aula magna del Rettorato della Sapienza, la UIS, Università Industriale di Santander in Colombia, presenterà il gruppo musicale TUNA con un concerto che ha lo scopo di promuovere lo scambio culturale tra l’Università Colombiana e la Sapienza, in particolare con MuSa – Musica Sapienza. Il gruppo ha programmato un tour musicale in Europa.

Nato nel 1998, TUNA è un gruppo misto, vocale e strumentale, di tradizione portoghese, che si è dedicato all’arte del buon “Tunar”, composto da studenti dell’università colombiana e diretto dal maestro Francisco Tarazona, laureato alla Scuola di Musica UIS. Nel corso della sua attività il gruppo si è esibito in Colombia, Messico e Cile, e ha ricevuto, dal 2004 al 2018, numerosi premi a concorsi nazionali ed internazionali. Il loro repertorio contempla diversi generi musicali dei paesi ibero-americani: vals, bolero, pasodoble, ballata, cumbia colombiana, alcuni ritmi del vallenato colombiano, merengue, el son e altre sonorità.