Michele Zarrillo: concerto gratuito

A Canale Monterano, nell'ambito della festa Patronale in onore di San Bartolomeo e Santa Calepodia, il comitato per i festeggiamenti classe 1977 invita tutti venerdì 25 agosto alle ore 21.00, per il concerto gratuito di Michele Zarrillo dal tour Vivere e Rinascere.

Parcheggi attrezzati, punti ristoro e una splendida ambientazione per trascorrere una serata di musica e divertimento.