Concerto di Pasqua: Johann Sebastian Bach - Concerto Brandeburghese No.2

I sei Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach sono conosciuti come alcune delle più grandi opere dell'Era Barocca e vengono tutt’ora spesso eseguiti.

Bach ha composto questi sei concerti durante il suo mandato come

Kapellmeister (Direttore Musicale) a Cöthen, in onore del Margravio di Brandeburgo, Christian Ludwig.



Il Concerto Brandeburghese n. 2 potrebbe essere stato uno degli ultimi ad essere scritto, e sembra sia stato composto per un’occasione speciale.



Concerto per Oboe e Violino in Re minore: Sebbene il manoscritto di questo concerto è andato perduto, una sua ricostruzione fu resa possibile perché, nel 1736, Bach lo aveva organizzato come Concerto per due clavicembali e orchestra in Do minore (BWV 1060), un'opera il cui spartito è rimasto conservato e utilizzato come modello per ricomporre l'originale.



Concerto in Re maggiore "Il Gardellino": L'opera, con i suoi delicati temi per il flauto solista e le armonie bucoliche per archi, è all'altezza del suo nome. L'Allegro di apertura è leggero ed evanescente come l'apertura della "Primavera" delle Quattro Stagioni.



Aria sulla 4° corda: Alla fine del XIX secolo il violinista August Wilhelmj arrangiò il secondo movimento della terza Suite per Orchestra di Bach per violino e un accompagnamento di archi, pianoforte o organo (harmonium). Sulla partitura aveva stampato"auf der G-Saite" (sulla corda G/aria sulla 4° corda) sopra il pentagramma per il violino solista, che ha dato il soprannome alla composizione.



PROGRAMMA



Johann Sebastian Bach

Brandeburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047



Johann Sebastian Bach

Concerto for Oboe and Violin in D minor



Antonio Vivaldi

Concerto in D major “Il Gardellino”



Johann Sebastian Bach

Air on the G string



Info: www.operainroma.com