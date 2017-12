Concerto di Natale dell'Aramus

L'ARAMUS, Associazione Romana Arte Musica, organizza il Concerto di Natale 2017, a San Lorenzo in Damaso.



I protagonisti:

Yasko Fujii soprano - Angela Bucci mezzosoprano - Isabella Amati contralto

Pablo Cassiba tenore - Roberto Curione basso

Coro e Orchestra Aramus della Schola Cantorum San Lorenzo in Damaso

Osvaldo Guidotti direttore



Il programma::

- Camille Saint Saens: Oratorio de Noel op.12

- Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 61 Nun komm, der Heiden Heiland

- Georg Philipp Telemann: Kantate zum 1. Advent Nun komm, der Heiden Heiland



Sabato 16 Dicembre 2017 ore 19.30

presso Basilica di San Lorenzo in Damaso, Piazza della Cancelleria 1, Roma



Vi aspettiamo!



Per maggiori informazioni:

cellulare 338 6754425

email: aramus@iol.it

