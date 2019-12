Concerto di Natale 2019

Sabato 15 dicembre 2019 alle ore 17,30 ritorna per il terzo anno consecutivo il tradizionale Concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi in collaborazione con l'Orchestra Papillon, composta 60 elementi tra bambini, ragazzi e maestri appassionati di musica.

Il Concerto sarà un susseguirsi di emozioni musicali che vedrà l'esecuzione di brani legati alla tradizione classica natalizia.

All'evento parteciperanno anche gli Zampognari dell'Associazione Nazionale Zampogne Italia, che eseguiranno musiche, pastorali, inni e storie legate al Natale.

La serata oltre a ricreare le atmosfere magiche e tipiche del periodo natalizio sarà un momento ricco di significato e basato sulla solidarietà, infatti le libere offerte raccolte durante il Concerto saranno interamente devolute a sostegno dei progetti, delle attività e delle iniziative che la Fondazione Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi, organizza per ii minori ospiti della comunità educativa.

Largo Città dei Ragazzi, 1 Roma uscita GRA n 32

Per info : segreteriapresidente@oncr.it - tel. 06656651

www.oncr.it