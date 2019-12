Concerto di fine anno

‘Inverno In Musica’



Data : Sabato 14 dicembre 2019 ore 19

Luogo : Teatro Torlonia

Indirizzo : Via Lazzaro Spallanzani 1A, 00161, Roma (RM)

*Ingresso libero fino ad esaurimento posti



L'Istituto Culturale Coreano in collaborazione con il Coro Comunale di Gyeongju e l'Associazione dei Musicisti Coreani in Italia ha organizzato il concerto di fine anno "Inverno in Musica" che si terrà presso il Teatro Torlonia (via Lazzaro Spallanzani 1A) sabato 14 dicembre 2019 alle ore 19. L'ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti in sala.



Per l'occasione il Coro di Gyeongju e i cantanti dell'Associazione dei Musicisti Coreani si delizieranno la platea con brani coreani come Mokryeonhwa (Magnolia), Sanyuhwa (Fiore di montagna), Saetaryung (Canzone degli uccelli) e celebri brani italiani come Con te partirò, Una Furtiva lagrima (Elisir d'amore), Un dì felice eterea (La Traviata) e Mi chiamano Mimì (La Bohème).



Al concerto si esibirà come detto il Coro Comunale di Gyeongju formato da 40 coristi diretti dal Maestro Kim Kangkyu e accompagnati dalla pianista Jang Jeongwon, completano il cast i soprani Park Cholong e Park Seoyeon, il tenore Jeong Chanhyuk e il pianista Shin Inchul dell'Associazione Musicisti Coreani in Italia.



Coro Comunale della Città di Gyeongju

Il Coro Comunale della Città di Gyeongju fondato nel luglio del 1996 si è esibito in circa 40 concerti in Corea e all'estero. L'11 dicembre si esibirà in un concerto su invito del Comune di Pompei con cui è in rapporto di gemellaggio.



Associazione dei Musicisti Coreani in Italia

L'Associazione dei Musicisti Coreani in Italia (Presidente Shin Inchul) con sede a Roma è stata costituita nel marzo del 2017 e conta tra le proprie fila circa 40 membri che contribuiscono ad implementare lo scambio culturale tra la Corea e l'Italia.